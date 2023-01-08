مدن وعواصم عربية بطابع أوربي.. الثلوج تختلط بالجبال ورمال الصحراء

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، غطت الثلوج مدينة سانت كاترين، التي أصبحت مقصد العديد من السياح للاستمتاع بأجوائها الأوربية، وهدوء المدينة التي أمتزجت طبيعتها الجبلية بالثلوج في مشهد رائع.

ورغم طبيعة المدينة المصرية الواقعة في محافظة شمال سيناء، وارتفاع درجة حراراتها صيفا إلا أن الشتاء بها يكون مختلفا تماما، فالثلوج تغطيها دائما في فصل الشتاء وبالتحديد في شهر يناير، الذي يعد من أكثر شهور العام انخفاضا في درجات الحرارة.

وهناك العديد من المدن العربية المشابهة لمدينة سانت كاترين، التي تتساقط عليها الثلوج، وترصد «الوطن» أبرز هذه المدن كالتالي:

6 عواصم عربية تغطيها الثلوج

1) الأردن

دائما ما تشهد عواصف ثلجية قوية خاصة على بالمرتفعات الجبلية، وتغطي الثلوج السيارات والأشجار.

2) لبنان

تشهد عواصف ثلجية قوية، ربما تؤدي في بعض الأحيان إلى كسر الأشجار.

3) سوريا

يشتد سقوط الأمطار على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، وتتراكم الثلوج على قمة الجبال.

4) فلسطين

دائماً ما تشهد عواصف ثلجية قوية تؤدي إلى إغلاق الطرق وقطع التيار الكهربائي.

5) الجزائر

تتعرض منذ فترات كبيرة لموجة ثلجية.

6) السعودية

من حين لآخر تشهد المملكة العربية السعودية تساقط الثلوج والجليد، لتأثرة بالمنخفضات الجوية التي ترافق الشتاء في أنحاء المملكة، ومن أبرز المدن التي تتأثر بالثلوج تبوك ومرتفعاتها وعسير ومرتفعاتها التي تتجاوز 3 آلاف متر عن سطح البحر، والطائف، وحائل.