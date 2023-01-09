ثلوج وأمطار وبرق في سانت كاترين.. وجبل موسى يسجل 3 درجات تحت الصفر

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت فجر اليوم الاثنين إلى أمطار شديدة مصاحبة للبرق والرعد، مشيرا إلى أن الطقس البارد تسبب في تساقط ثلوج خفيفة على المدينة وفوق القمم الجبلية.

أوضح العناني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأمطار استمرت ما يقرب من 20 دقيقة فقط وتوقفت مخلفة كميات صغيرة من الثلوج على الطرق والمنازل والتي تذوب مع شروق الشمس.

وأضاف: «المدينة غطتها طبقة رقيقة من الثلوج في مشهد طبيعي يشبه المدن الأوربية».

أمطار الخير

أكد رئيس مدينة سانت كاترين أن هذا النوع من المطر يعتبره أهل سانت كاترين خير ويطلقون عليها أمطار الخير، حيث تساعد الأمطار «الرشراشة» في امتلاء الآبار والعيون ويستفاد منها المواطنون أما الأمطار الفجائية فتكون بسرعة وتنتهي في مكان معين والاستفادة منها تكون ضعيفة.

أضاف أن الأمطار توقفت قبل الفجر، وجرى رفع حالة الطوارئ بالمدينة تحسبا لحدوث سيول من الوديان والتجمعات البدوية، مشيرا إلى أن درجة الحرارة منخفضة بشكل عام بكل القطاعات وهناك تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية للتعامل مع المطر.

درجات الحرارة تحت الصفر فوق الجبال

قال اللواء طلعت العناني إن درجات الحرارة انخفضت بالمدينة بشكل عام حيث سجلت مدينة سانت كاترين فجر اليوم درجة حرارة 2 درجة مئوية، جبل سانت كاترين سجل 6 تحت الصفر، جبل عباس 4 تحت الصفر، جبل موسى سجل درجة حرارة 3 تحت الصفر.

وتابع أن الرحلات الجبلية مستمرة وهناك مئات السياح فوق قمة جبل موسى يستمتعون بالأجواء الشتوية.