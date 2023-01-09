أمين سر التحالف الوطني عن إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني: فرصة ذهبية للتشارك

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّها تحمل برسالة شكر وامتنان من عشرات الآلاف من المنتمين لقطاع المجتمع المدني في مصر، ومئات الآلاف من الشباب المتطوع، والذين كانوا جزءا أساسيًا في نشاط التحالف في 2022، واستطعنا الوصول لملايين المستفيدين خلال سنة من العمل في كل مكان في مصر.

نتمتع بمناخ حر وداعم لتجربة العمل الأهلي في مصر

ووجهت «نهى طلعت»، خلال كلمتها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حديثها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «لقد أتحت لنا فرصة ذهبية لعام للمجتمع المدني وكان الطريق ممهدا للاستفادة منها بأكبر شكل، وذلك بوجود مجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي وبعض الإجراءات التي جعلت هناك مناخ حر وداعم لتجربة العمل الأهلي في مصر».

وأوضحت أنَّه بعد الإعلان بأن 2022 عاما للمجتمع المدني كانت فرصة عظيمة ليكون هناك انطلاقة لمفهوم العمل التشاركي، والتواجد على طاولة واحدة للعمل مع بعض عدد الكيانات التنموية العامة، وتنفيذ إجراء حوار مجتمعي مركزي ولا مركزي في كل المحافظات للاستماع لكل الناس، وتوصلنا لآلية لعمل تنسيق وتعبئة الجهود لتوسيع دائرة الاستفادة.

وأشارت إلى أنَّ البداية كانت في مارس الماضي، إذ اجتمعت 24 كيانًا مظلة من كيانات العمل الأهلي في مصر، واتفقت على البدء مع حلول شهر رمضان، والذي شهد بعض الظروف بسبب الأحداث في أوروبا الشرقية تحديدًا في روسيا وأوكرانيا، فتأثرت لمصر مثلها مثل أي دولة في العالم، وكان للمواطنين احتياجات معينة مع حلول الشهر الكريم.

مد مظلة الحماية الاجتماعية طوال 2022

وتابعت أمين سر التحالف الوطني: «فكرنا في حشد جهودنا وننسق العمل بشكل يكون به تنظيم، والتجربة مرت بنجاح، وما شجعنا على الاستمرار هو إشادة الرئيس السيسي بالعمل الذي تم خلال شهر رمضان في إفطار الأسرة المصرية، إذ كلف الرئيس السيسي بعد الانتهاء من قافلة (وصل الخير 1) التي امتدت طوال شهر رمضان بأن يكون هناك مد لمظلة الحماية الاجتماعية طوال 2022».

وواصلت: «بدأنا نعمل على ذلك واستهدفنا المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقًا بمجموعة من التدخلات في كل المجالات، ووصلنا إلى 30 مليون مواطن، وساعدنا في ذلك قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع بيانات المؤسسات كلها حيث يتم رفعها بشكل مباشر لهذه القاعدة وبالتالي علمنا بشكل وطبيعة هذه التدخلات لتقديمها للمواطنين».

ولفتت إلى أنَّ القاعدة بها 37.4 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، و«لدينا خريطة واضحة لاحتياجات المواطنين تمّ تنسيقها مع الوزارات والكيانات المعنية للوصول لاحتياجات المواطنين».