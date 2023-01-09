لليوم الرابع على التوالي.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الطقس

قررت سلطة الطيران المدني إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر، اليوم الإثنين، لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وعدم وضوح الرؤية، بحسب ما أكد أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالمحافظة.

سرعة رياح وشبورة

وأوضح رئيس اتحاد شركات البالون الطائر، أن سلطة الطيران المدني قررت إلغاء رحلات البالون الطائر اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالي، نظرا لنشاط سرعة الرياح والشبورة واتجاهات الرياح نحو شرق المدينة، وذلك وفق ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية وبرج المراقبة بمطار الأقصر الدولي، والذي قد يهدد سلامة الطيران بالمطار، ويهدد سلامة السائحين.

مقومات سياحية

وتعتبر سياحة البالون الطائر من أهم الأنشطة السياحية في محافظة الأقصر، وتتفرد به على مستوى الجمهورية، ويحتل المركز الثالث عالميا، نظرا لما تمتلكه الأقصر من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.

وتقلع رحلات البالون الطائر يوميا، من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، في الخامسة فجرا وتهبط آخر الرحلات في في السابعة صباحا قبل ارتفاع نشاط الرياح، وتسغرق رحلة البالون الواحدة حوالي 35 دقيقة، ويسير البالون وفق اتجاهات الرياح ويهبط في كل مرة في موقع مختلف.