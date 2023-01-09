انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي بالجيزة

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الاول للصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2022 بمحافظة الجيزة، اليوم، وفقا للجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحا

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان اللغة العربية والتربية الدينية للفصل الدراسي الأول، ويبدأ الامتحان في الساعة التاسعة صباحا وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين والمشاركين في الامتحانات من فيروس كورونا.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحانات الفصل الدراسي ومتابعة سير وانتظام الامتحان دون حدوث أي معوقات خلال الامتحان.

غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على منع اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والمعلمين أثناء أداء الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية والمساءلة القانونية للمخالفين لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وعلى المراقبين والملاحظين اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تلك الظاهرة وحتى تسير العملية الامتحانية بشكل لائق.