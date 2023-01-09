السيسي يشكر المساهمين في التحالف الوطني: دوركم مهم لدعم المجتمع

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم في إنجاح دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من داخل وخارج مصر، قائلا إنّهم دورهم مهم لخدمة ودعم المجتمع.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، أنّ 2022 كان عام المجتمع المدني، وظروف 2023 قد تحتاج إلى جهد أكبر من 2022، بسبب الأزمات العالمية التي أثرت على دول العالم كافة، متابعا: «إذا كانت منظمات المجتمع المدني عملت بهمّة في 2022، فنحن بحاجة لمضاعفة هذه الجهود في 2023».

ودعا الرئيس السيسي، الحكومة والجميع، للمشاركة والمساهمة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لزيادة أرقام التبرعات، مشيرا إلى أنّه على تواصل دائم مع كيانات العمل الأهلي، ويستمع دائما لجميع الأفكار جميلة، التي تتناسب مع ظروف المجتمع.