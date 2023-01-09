حالة الطقس اليوم في محافظة القليوبية.. توقف الأمطار واستمرار البرودة

شهدت حالة الطقس اليوم في محافظة القليوبية، استقرارًا عقب الأمطار المتوسطة والخفيفة التي شهدتها المحافظة أمس، في معظم الأنحاء وصاحبها رعد وبرق في عدد من المدن، وفق بيان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، الذي شدد على استمرار رفع حالة الطوارئ خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي حذرت منها هيئة الأرصاد.

وقالت محافظة القليوبية في بيان لها، إن حالة الطقس اليوم في المحافظة خلال الساعات المقبلة، تتمثل في وجود غيوم وأجواء باردة مع فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والقليوبية، وتزداد خلال الساعات المقبلة وتمتد إلى مدن القناة والمدن المطلة على خليج السويس.

حالة الطقس اليوم في محافظة القليوبية

في سياق متصل، أكدت محافظة القليوبية في بيان لها، أن حالة الطقس اليوم، مستقرة وجرى رفع آثار الأمطار الخفيفة والمتوسطة التي شهدتها المحافظة ليلة أمس، مع استقرار حالة المرور على الطرق المختلفة وانتظام الأعمال وامتحانات نصف العام بالمدارس.

انتشار معدات شركة مياه الشرب

وتزامنًا مع توقعات حالة الطقس اليوم في محافظة القليوبية، انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين وطريق القاهرة - إسكندرية الزراعي، وطريق بنها - المنصورة، وطريق شبرا - بنها الحر والأنفاق، تحسبًا لموجة انخفاض درجة الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع تجمعات المياه ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة لمرور القليوبية لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.

وتابعت الشركة جاهزية المحطات وطلمبات الروافع وشبكات تصريف مياه الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار.