سقوط أمطار غدا في محافظة القليوبية وإعلان الطوارئ بسبب سوء الطقس

تواصلت حالة الطوارئ تحسبا لاستمرار سقوط أمطار غدا في محافظة القليوبية، والتي شهدت اليوم على مدار الساعات الماضية حتى مساء اليوم أمطارا ما بين خفيفة إلى متوسطة، حيث جرى الدفع بسيارات شركة المياه ومجالس المدن لرفع تراكمات مياه الأمطار طوال الفترة الماضية، فيما قرر محافظ القليوبية استمرار الطوارئ تحسبا لاستمرار الأمطار بدءا من غد وحتى نهاية موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

«الوطن» تستعرض فرص سقوط أمطار غدا في محافظة القليوبية وجهود المحافظة لمواجهة الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم طوال اليوم ما بين خفيفة ومتوسطة تسبب في حدوث بعض تراكمات المياه في عدد من المناطق حيث جرى الدفع بالمعدات لرفع المياه وتمركز سيارات الطوارئ وشركة مياه الشرب لمواجهة سقوط الأمطار.

سقوط أمطار غدا في محافظة القليوبية واستمرار حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها، استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار غدا، حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وتمت السيطرة على الموقف والدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وكشفت المحافظة، في بيانها، أن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الفرع الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لعدم استقرار في الأحوال الجوية.

سقوط أمطار غدا في محافظة القليوبية وتوقعات بتقلبات جوية حادة

وجاء في البيان أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية حادة وسقوط أمطار غدا بمحافظة القليوبية، وظهور لسحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبلاد.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.