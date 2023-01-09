التحالف الوطني: نستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطن بتكلفة 14 مليار جنيه

قالت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن ملف القوافل يضم قافلة «ستر وعافية» الشاملة، التي تستهدف المحافظات المختلفة، وتقدم مجموعة من التدخلات كاملة يحتاجها المواطنون سواء صحية وغذائية واجتماعية وغيرها، وجرى استهداف 320 ألف مواطن في 16 قافلة خلال 3 أشهر في 2022.

وأضافت «طلعت»، خلال كلمتها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان لدينا فكرة إحياء الاحتفال بالمواسم الدينية والأعياد القومية، نظرا لأنه جزء أساسي من الثقافة المصرية أيا كانت الضغوط الاقتصادية على الأسر إلا أن من حقهم أن يكون لديهم هذه الفرحة الخاصة بالمواسم الدينية، فجرى استهداف 25 مليون مواطن بالمواسم الدينية في 2022 بإجمالي 5 ملايين أسرة.

وتابعت: «ربطنا بين محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي جرى إطلاقها أواخر 2021 والتي تتضمن الحق في الغذاء والصحة والماء النظيف والحق في الضمان الاجتماعي، وكل هذه الحقوق جرى توفيرها في التدخلات التي قدمناها».

وواصلت: «في 2023 ارتفع سقف طموحنا وبإذن الله الخطة المستهدفة تكلفتها 14 مليار جنيه، بالنسبة لملف العمل والتمكين الاقتصادي بدأنا به لأننا نهدف إلى إخراج المواطنين بشكل نهائي من دائرة الفقرة وعدم اعتمادهم على المساعدات، ولدينا 50 ألف مشروع جديد بصدد تمويلهم، و30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل بصدد تمويلها، وتوفير 15 ألف فرصة عمل بملتقيات التوظيف بجانب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية من خلال تنمية 500 ألف من صغار المزارعين، وجاري إعداد قاعدة البيانات الخاصة بهم الآن».

وأشارت إلى أنه فيما يخص ملف الغذاء، نستهدف مليون ونصف مواطن مصر بشكل مستدام، إضافة لـ 25 مليون مواطن يستفيدون بالتغذية الموسمية في المناسبات المختلفة، ونستهدف 400 ألف أسرة تستفيد من الدعم النقدي بشكل مستمر من المعاشات النقدية إضافة لمليون أسرة من الدعم النقدي الموسمي واستهداف 5 ملايين مواطن للتدخلات الصحية المختلفة إضافة لمليون مواطن سيتم استقبالهم في المستشفيات المتخصصة المملوكة لمؤسسات وأعضاء التحالف بجانب 600 مليون جنيه دعم للمستشفيات الحكومية، ورصد 2 مليار جنيه في ملف المساعدات الاجتماعية وقوافل الإغاثة.