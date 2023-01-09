مستفيدة من دعم «التحالف الوطني»: عايشين على خير مشروعنا.. شكرا يا ريس

قالت رضا رجب حسن مواطنة من محافظة بني سويف، إنَّها استفادت من دعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موضحةً: «عايشين من خير مشروعنا، وعملنا صندوق ادخار مكوّن من 20 سيدة جمعت منهنّ 10 سيدات، وأخذنا قرض ثم عملنا على تأجير فدان أرض وزراعته بطاطس، دعمنا بعضا البعض في كل الاحتياجات والالتزام حتى الحصاد وعرضنا المحصول على التاجر».

وقالت السيدة «رضا»: «التاجر طلب الحصول على المحصول مقابل 3200 جنيه، لكننا بعناه في المصنع بـ4800 جنيه، وبعد عام عملنا على توسيع المشروع، وحصلنا نحن العشرة على 2.5 فدان ثم أنشانا 6 مجاميع بواقع 45 سيدة يعملنّ بأيديهنّ مثلي، وتعاقدنا وحصلنا لهن على التقاوي، وسنزرع الفدانين والنصف فدان قمح وفول على مدار السنة».

وأضافت السيدة «رضا» خلال فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تعلمنا أشياءً رائعة من المدرسة التي كنا نحضر فيها، وفرنا في المياه والسماد والتكلفة، وشكرا يا سيادة الرئيس.. تحيا مصر».