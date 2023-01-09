أمين سر «التحالف الوطني»: أولى أهدافنا إخراج المواطنين من دائرة الفقر

كشفت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للتحالف خلال السبع سنوات المقبلة، قائلة إنَّ أول هدف هو إخراج أكبر عدد من المواطنين من دائرة الفقر، وثاني أهم هدف هو استكمال هذه التجربة التي تعد منفردة والأولى من نوعها ولم يتم تنسيق مثل هذا التحالف في أي دولة من دول العالم بشكل مستدام.

نستهدف زيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الـ5 سنوات المقبلة بـ200 مليار جنيه

وأضافت «نهى طلعت»، خلال كلمتها في مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حديثها للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من ضمن الأهداف بأن يكون هناك مظلة اجتماعية في استيعاب أكبر قدر من المواطنين في حال الاحتياج، وزيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الخمس سنوات المقبلة بميزانية 200 مليار جنيه، وندرس في التوسع للاستثمار الخيري لجذب تمويل خارجي لمزيد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها بواسطة منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع الحكومة.

ولفتت أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنَّه يوجد بعض الإجراءات التنفيذية لتأهيلنا لتنفيذ مثل هذه الأهداف مثل توسيع مظلة التحالف بوجود 30 كيانًا تنمويًا وخدميًا مهمًا، والتنسيق المباشر مع كل الوزارات من خلال برتوكولات التعاون المختلفة، وانتشار الجغرافي للتحالف يؤهلنا لذلك ويوجد 258 مكتب مرتبطين بشبكة قاعدة تتجاوز 24 ألف جمعية قاعدية ويوجد 5688 نقطة ارتكازًا وتخزين سلع.

التحالف الوطني يضم 18 ألفًا و600 موظف وعامل

وأوضحت أنَّ «التحالف يضم 18 ألفًا و600 موظف وعامل يتقاضوا أجور من مؤسسات التحالف وأغلبهم من حملة المؤهلات العليا، ومن الأرقام الجديرة بالتوقف خلال 2022 هو 251 ألف متطوع مشارك و76 ألف متطوع منتظم و14 ألف من قاعدة التطوع، وحصرنا إجمالي عدد ساعات التطوعية التي قدمها وصلت إلى 39 مليون ساعة تطوع ما وفر إنفاق ما يقارب 56 مليون جنيه».