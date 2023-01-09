حالة الطقس غدا في مصر.. أمطار على السواحل وسيول على سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث من المتوقع أن تشهد كلٌ من شمال ووسط سيناء بعض السيول الخفيفة، وذلك نتيجة الطبيعة الجغرافية في هذه المناطق، كما أن الأمطار المتوقعة غدا ستكون أقل بكثير من كميات الأمطار التى شهدتها البلاد خلال الـ72 ساعة الماضية.

حالة الطقس غدا

وأشارت الارصاد الجوية فى بيان صادر عنها، إلى أن الأمطار غدا ستنحصر على السواحل الشرقية والغربية للبلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، بين الخفيفة إلى المتوسطة، ولن تصل إلى القاهرة الكبري أو محافظات جنوب البلاد.

وتابعت الأرصاد أن الطقس سيكون باردا خلال ساعات النهار، وشديد البرودة في الليل المتأخر والصباح الباكر على جميع أنحاء الجمهورية، مع استمرار ظهور الشبورة المائية الصباحية فى ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر على الطرق المؤدية لمدن القناة والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 10 يناير 2023 كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 20 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 20- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 18- 6

- كاترين 14- 04

- الطور 20- 11

- طابا 19- 11

- شرم الشيخ 22- 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20- 12

- مطروح 19- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 18- 7

- راس غارب 21-11

- الغردقة 22- 14

- سفاجا 18-11

- مرسي علم 23-15

- شلاتين 24-13

- حلايب 21- 14

- أبو رماد 23- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 19- 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11