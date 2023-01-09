حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم.. غائم جزئيا وشبورة وأمطار خفيفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم، التي تشهد طقسًا غائم جزئيًا، وسط كثافة الشبورة على الطرق الداخلية والخارجية المؤدية من وإلى المحافظة، فضلًا عن احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 25%.

وتتميز حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم، بأنّها معتدلة، لذلك تزداد الرحلات إليها في فصل الشتاء، للاستمتاع بالطقس المعتدل خصوصًا في منطقة وادي الريان، ووادي الحيتان ومناطق التخييم والسفاري.

حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس اليوم في محافظة الفيوم، تكون باردة في الصباح الباكر وليلًا، بينما يسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 19 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 8 درجات فقط.

الطقس في الفيوم بالرياح والأمطار

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الفيوم، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 25%، بينما تبلغ نسبة الرطوبة 66%، فيما تبلغ سرعة الرياح 13 كيلو متر في الساعة وتتخذ إتجاهًا غربية شمالية غربية، بينما تبلغ سرعة هبات الرياح 19 كيلو متر في الساعة، فيما تبلغ نسبة الغطاء السحابي 51%.

الطقس في وادي الريان الفيوم

وفيما يخص حالة الطقس في وادي الريان الفيوم، فإنّه يسود طقس معتدل ما يزيد توافد الرحلات إلى وادي الريان، إذ يستمتع الزوار بممارسة مغامرة التزحلق على الرمال، فضلًا عن ركوب المراكب في البحيرة السفلى، وأيضًا ركوب الخيل والجمال، كما تزداد رحلات السفاري والتخييم بمنطقة قصور العرب بوادي الحيتان للاستمتاع بمشاهدة النجوم والمجرات التي تكون واضحة وترى بالعين المجردة.

أمطار خفيفة ضربت الفيوم

وكانت محافظة الفيوم، قد شهدت مساء أمس هطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمدينة الفيوم، بينما شهد طريق «القاهرة -الفيوم»، هطول أمطار متوسطة بصورة متقطعة على مدار اليوم، فيما زين قوس قزح سماء المحافظة عقب توقف الأمطار.