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تحرير 2125 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:06 م | الإثنين 09 يناير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكّنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2125 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفات مرورية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 579 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 89 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.

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بقلم محمد بركات