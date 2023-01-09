القبض على لص سرق سيارة بـ«مفتاح مصطنع» من أمام عقار في السيدة زينب

تمكّنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكّنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية حال استقلاله سيارة وبفحصها تبين أنَّها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته، اعترف بسرقتها حال تواجدها أمام العقار سكن المُبلغ بـ«مفتاح مصطنع»، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها، واتهمه بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.