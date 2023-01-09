ضبط 76 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

وجّهت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 76259 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات المضبوطة، 19594 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و225 مخالفة السير دون تراخيص، و14 مخالفة موقف عشوائي، و3 مخالفات شروط الترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.