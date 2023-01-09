انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعتي القاهرة والمستقبل

تنتظم عدد من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022- 2023 اليوم، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات انتظام الامتحانات اليوم دون تعطيل أو تاجيل مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، مؤكدين أن الـ26 من يناير الجاري موعد انتهاء الامتحانات، وغرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات حتى الآن.

امتحانات التيرم الأول منتظمة في جميع الكليات

من جانبه أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 منتظمة في الكليات، لافتا إلى أنه لا توجد قرارات تعطيل أو تأجيل بشأنها، وجاري التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالخريطة الزمنيه التي أقرها الأعلى للجامعات بشأن مواعيد بدء وانتهاء التيرم الأول.

وفي جامعة القاهرة، كشفت مصادر بالجامعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022- 2023 بعدد من الكليات وفقا للجداول الموضوعة، وأنه لا يوجد أي عمليات تأجيل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.