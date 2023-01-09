جدول امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023.. يبدأ الأسبوع المقبل

تنطلق السبت المقبل، امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023 في محافظة القليوبية، على فترتين مسائية وصباحية بمدارس المحافظة، وفق كثافة كل إدارة تعليمية، وتستمر حتى منتصف الأسبوع، إذ أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة رفع حالة الطوارئ لإستقبال الامتحانات.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، جدول امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023، الذي ينطلق 14 يناير ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، وفق بيان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023

وأعلنت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023، تم إعداده على فترتين صباحية ومسائية، وعلى كل إدارة أداء الامتحان صباحي أو مسائي حسب كثافة الطلبة، كالتالي:

استعدادات تعليم القليوبية لأداء امتحان الصف السادس الابتدائي

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنه تزامنًا مع استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات نصف العام، ومنها امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2023، عقدت اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات والتأكيد على سير الامتحانات وفق للقواعد المنظمة للامتحانات، وتأمين الامتحانات في المدارس خصوصا كنترول المدرسة، والتنسيق التام بين أمن الإدارات التعليمية مع أمن المديرية وجميع المدارس خلال فترة الامتحانات.

والتنبيه على موجهي عموم المواد الأساسية، بأن تكون الورقة الامتحانية مناسبة لمستوى الطلاب، والانتهاء من تجهيز اللجان في المدارس، والتأكد من أمن وسلامة اللجان، وتأمين الأسطح والمبني من جميع الأخطار والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لخدمة المدارس في أثناء فترة الامتحانات.

والتنبيه على كافة المدارس بمتابعة خروج الطلاب من الامتحانات، وتأكيد خروجهم بعد تأديتها، وضرورة توفير الزائرة الصحية في أثناء الامتحانات لتوفير الرعاية الصحية لجميع الطلاب.