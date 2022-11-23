جدول امتحانات شهر نوفمبر للابتدائي والإعدادي والثانوي بمحافظة القليوبية

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مواعيد امتحانات شهر نوفمبر 2022، لمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، والتي تبدأ اعتبارا من مطلع ديسمبر، وتستمر حتى منتصف الشهر.

وتستعرض «الوطن» مواعيد وجداول امتحانات الابتدائي والإعدادي والثانوي لشهر نوفمبر 2022، بمحافظة القليوبية والتي تنطلق أول شهر ديسمبر، وحتى منتصف الشهر في إطار خدماتها للقراء على مدار الساعة.

مواعيد امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي لشهر نوفمبر 2022

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن مواعيد امتحانات الصفين الرابع والخامس شهر نوفمبر 2022 مع تحديد موعد امتحانات الشهر للمستوي الرفيع بالمدارس الرسمية للغات حسب كل مدرسة.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي شهر نوفمبر 2022

وأعلنت مديرية التربية والتعليم مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي شهر نوفمبر 2022 على أن تحدد موعد امتحانات الشهر للمستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات حسب كل مدرسة.

إجراءات إتمام امتحانات شهر نوفمبر 2022

ونوهت المديرية بعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 منها: تفعيل غياب الطلاب بكل دقة، وأن يتولى الموجهين وضع الأسئلة تحت إشراف الموجه العام والأول للمادة في ما تم تدريسه خلال الشهر، على أن تكون الامتحانات موحدة على مستوى المدرسة، وأن يكون الامتحان خلال اليوم الدراسي بما لايخل بنظام الدراسة، ويجب أن يشمل الامتحان جميع المواد ويتم تحديد ميعاد الاختبار الشهري للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية اللغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لكل المراحل من خلال المدرسة.