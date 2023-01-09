رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بـ3 كليات ويشدد علي رفع الطوارئ

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات داخل كليات الجامعة، حيث تفقد سير الامتحانات بكليات التربية الرياضية، والعلاج الطبيعي، والتربية، داخل مركز الاختبارات الإلكترونية.

بدء الامتحانات بكلية التربية الرياضية

وتفقد رئيس جامعة بنها، بدء الامتحانات بكلية التربية الرياضية يرافقه الدكتور أسامة صلاح عميد الكلية والوكلاء، حيث يؤدى 2200 طالب وطالبة بالفرقة الأولى الامتحانات داخل اللجان.

كما تفقد رئيس الجامعة، امتحانات الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعي، داخل مركز الاختبارات الإلكترونية، يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الإختبارات الإلكترونية ووكلاء الكلية.

امتحانات الفرقة الثانية تعليم أساسي

واختتم رئيس الجامعة جولته، بتفقد امتحانات الفرقة الثانية تعليم أساسى بكلية التربية داخل مركز الاختبارات، يرافقه الدكتور مجدي الشحات عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وخلال الجولة، اطمأن الدكتور جمال سوسة ومرافقوه، على اللجان وانتظام سير الامتحانات، كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الإمتحانات، مؤكدا انتظام كل أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، والمقرر أن تنتهي مع نهاية شهر يناير الجاري.