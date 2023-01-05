رئيس جامعة بنها يتفقد سير أعمال الامتحانات بالكليات المختلفة

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة الامتحانات بالجامعة الأهلية ومقر الجامعة بالعبور، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، والدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا، الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة والدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور محمد سعيد المشرف على برامج كلية الهندسة بالجامعة الأهلية.

وخلال جولته، اطمأن رئيس جامعة بنها على انتظام لجان الامتحانات، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات.

متابعة سير أعمال امتحانات كليات جامعة بنها

وأكد أن جامعة بنها الأهلية والحكومية، أعدتا كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأشاد بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية ومقر الجامعة بمدينة العبور، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

وحدة التصحيح الإلكتروني بجامعة بنها الأهلية

وعلى هامش الجولة، تفقد وحدة التصحيح الإلكتروني بجامعة بنها الأهلية واطمأن على آلية ودقة أعمال التصحيح ضمانًا لحصول الطلاب على درجاتهم الحقيقية وتحقيق أعلى معدل من النزاهة والشفافية فى الامتحانات والتصحيح وإعلان النتائج.