رئيس جامعة بنها الأهلية يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ترأس الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها اجتماعا مع لجنة تسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور لمتابعة أعمال الامتحانات بالجامعة الأهلية ومناقشة جدول أعمال اللجنة.

توفير الأجواء المناسبة في جامعة بنها الأهلية

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، وعددًا من عمداء الكليات الحكومية ومديري البرامج في الجامعة الأهلية، وأعضاء اللجنة.

كما ناقش الدكتور جمال سوسة، لجنة تسيير أعمال جامعة بنها الأهلية، سير العمل، والاطمئنان على أعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية العمل على توفير الأجواء المناسبة واتخاذ كافة الإجراءات للعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

الدراسة في جامعة بنها الأهلية

يذكر أن جامعة بنها الأهلية أنشئت على مساحة 37 فدانًا، بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وطرحت عددًا من البرامج المتميزة من خلال كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، وكلية الطب والجراحة.