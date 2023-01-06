«زراعة أسوان»: الدولة أنصفت المزارع برفع سعر توريد قصب السكر «فيديو»

قال المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسوان، إن محافظ أسوان أطلق شارة البدء لاستقبال موسم توريد قصب السكر في مصنع سكر كوم امبو في 23 ديسمبر الماضي، موضحًا: «الموسم مبشر، والقصب هو المحصول الاستراتيجي الأول وتم زراعته في أكثر من 88 ألف فدان».

محصول جيد ومبشر

وأضاف محمدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نتمنى من الله العلي القدير أن يكون هناك محصول جيد ومبشر للمزارعين والدولة المصرية، القصب محصول استراتيجي والدولة المصرية توليه اهتماما كبيرا».

متوسط الإنتاج

وتابع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسوان، أن متوسط الإنتاج سيكون أعلى للفدان، وهناك توسعات أفقية ورأسية مثل الزراعات الجديدة في كوم امبو، لافتًا إلى أن محافظة أسوان شهدت زراعة شتلات القصب، مثلما حدث في مركز كوم امبو على مساحة 26 فدانا وتنتج 15 مليون شتلة كل 3 أشهر، والثانية بقرية الأشراف بوادي الصعايدة في مركز ادفو على مساحة 90 فدانا وتنتج 80 مليون شتلة، حيث يبلغ ارتفاع الشتلة من 20 إلى 30 سم، وهي معاملة كيماويا ضد الأمراض والفطريات وفي بيئة مناسبة، كما توفر على المزارع 3 أشهر من الزراعة.

وحول أسعار التوريد، قال: «القيادة السياسية استجابت لارتفاع الأسعار ورفعت سعر طن القصب إلى 1100 جنيه، بعدما كان 820 جنيها للطن في العام الماضي، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تنصف المزارع».