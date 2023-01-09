«مستثمرو السياحة»: عروض بفنادق الغردقة لجذب المصريين في إجازة منتصف العام

قال محمد فلا، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»، إن غالبية فنادق الغردقة بدأت، تقديم عروض سعرية مميزة لجذب المواطنين المصريين للتواجد بها خلال إجازات منتصف العام الدراسي لهذا العام والتي ستبدأ خلال أسبوعين، لافتا إلى أن الأسعار التي وضعتها الفنادق راعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية حاليا وفي ذات الوقت حافظت على تحقيق الفنادق لهامش ربح معقول مع ضمان جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

وأضاف لـ «الوطن»، أن إجازات منتصف العام الدراسي تعتبر من المواسم التي يقبل فيها المصريون على زيارة المدن السياحية المصرية ولاسيما الشاطئية، لافتا إلى أن الفنادق ترحب جدا بتواجد السياح المصريين خلال تلك الإجازات خاصة أن الفترة من منتصف يناير وحتى النصف الثاني من شهر فبراير تشهد تراجعا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة من الخارج إلى الغردقة.

لا فرق بين المصريين والأجانب في أسعار الفنادق

وأشار «فلا»، إلى عدم وجود فرق في أسعار الفنادق بين السياح الأجانب والمواطنين المصريين بل على العكس فإن العروض التي تقدمها الفنادق لجذب المصريين خلال إجازات منتصف العام الدراسي تكون أقل من الأسعار التي تحصل عليها المجموعات الأجنبية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي فرق أيضا في مستوى الخدمات التي يتم تقديمها بالمنشآت الفندقية لكافة النزلاء.

نسب الإشغال بفنادق الغردقة

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة بعد نهاية إجازات رأس السنة بلغت نحو 50%، لافتا إلى أن تلك النسب ستستمر كما هي حتى إجازات منتصف العام الدراسي والتي ستشهد زيادة بسبب تواجد المواطنين المصريين، موضحا أن النسب سترتفع بشكل كبير خلال شهر مارس المقبل بسبب إجازات أعياد الربيع والتي يحرص الآلاف من السياح الأجانب على قضاء تلك الاجازات بها.

يشار إلى أن المانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال العام الماضي.