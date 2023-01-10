اعترافات «نقاش حلوان» المعتدي على نجله: مش قصدي أعمل فيه كده بس هو عصبني

في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس الإثنين، نقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان، «دسوقي ش ا ا» يبلغ من العمر 38 سنة يعمل (نقاش)، المتهم بالاعتداء على نجله طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إلى ديوان مقر نيابة حلوان، للمثول أمام جهات التحقيق، لسماع أقواله بشأن الواقعة التي تمت داخل منزله.

مش قصدي أعمل فيه كده بس هو عصبني

بمجرد وصول المتهم أمام غرفة التحقيق، وبدخوله وسؤاله من قبل وكيل نيابة حلوان، عن ملابسات الواقعة، أدلى بأن الطفل نجله كان يلهو بالمنزل قام بفصل فيشة التلفزيون في وجهه أثناء جلوسه أمام التلفاز، فقامت بالتعدي عليه بالضرب المبرح ادي الي حدوث ما به من اصابات في جسده، ماكنتش في وعيي وانا بضربه بس هو عصبني.

وفور الانتهاء من التحقيقات وعودته إلى محبسه وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددت حبسه من قاضي المعارضات 15 يومًا ، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان حالة المتهم وقت ارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل عندما وردت للمقدم محمد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر بوصول طفل مصاب إثر تعدي والده عليه في منشية عين حلوان، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل المصاب يدعى «أشرف د»، يبلغ من العمر 3 سنوات، ومقيم بعين حلوان، مصاب بكدمات متفرقة بالظهر والبطن واليدين وكسر بالقدم اليسرى وتم ضبط والد الطفل، ويدعى دسوقي ش، 38 سنة، نقاش، وبمواجهة النقاش، اعترف بارتكاب الواقعة.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني يقول المحامي رأفت حجازي الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة 240 من قانون العقوبات، نصت على أنّ:«كل من أحدث بغيره جرحًا وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل معها الروية، فيعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وأنّ القانون حدد أنّه إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».