عضو التحالف الوطني: الرئيس السيسي الداعم الأول للمجتمع المدني

قال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والمستشار الإعلامي بمؤسسة صناع الخير، إن كيانات التحالف الوطني شرفوا أمس الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المؤتمر المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، مضيفًا أن موقف الرئيس بالمتابعة والدعم والرعاية ليس بالغريب عليه، حيث قدم كل ما من شأنه التيسير على التحالف لأداء مهمته.

وأكد «عبد الرحمن»، أن الرئيس السيسي الداعم الأول للمجتمع المدني المصري، بدليل تخصيع عام 2022 عام للمجتمع المدني، كما دعى لتشكيل التحالف الوطني، وهو من رعاه وتابع إنجازاته على مدار العام، ووجه لدعم الشرائح الأكثر احتياجا، وتوجيه جميع التيسيرات للتحالف لأداء دوره في هذا الإطار.

إشادة الرئيس بتجارب التمكين الاقتصادي

وتابع أن ثناء الرئيس السيسي، على ثمار عام من جهود التحالف من خلال منظماته ليس بغريب، ووعده بتقديم جميع أوجه الدعم للتحالف لكي يضاعف جهوده، لافتا إلى أن إشادة الرئيس بتجارب التمكين الاقتصادي من الأشياء التي يجب الوقوف عندها، موضحًا أن صناع الخير شاركت في جميع أنشطة التحالف، منها قطاع الأمن الغذائي بتوزيع أكثر من 50 ألف كرتونة مواد غذائية خلال العام الماضي، على 50 ألف أسرة.

وشارك متطوعو «صناع الخير» في دعم أكثر من 250 ألف مواطن على أنحاء الجمهورية من خلال مبادرات تقدم خدمات للحد من مسببات العمل، مثل مبادرة «عنيك في عنينا»، الذي نجحت من خلالها بتوقعي الكشوفات على هذا العدد في أمراض العيون وصرف العلاج وعمل النظارات وإجراء الجراحات بالمجان، فضلا عن مبادرة «قدم صحيح» لدعم مرضى السكري ومبادرة «أطفال مصر مستقبل مصر» لعمل المسحات والتدخلات الطبية المبكرة لكل أطفال المدارس بمركزين في قنا؛ لتمتعهم بصحة أفضل.

دعم الرئيس لحالات التمكين الاقتصادي

واستكمل، أنه في مجال التمكين الاقتصادي، شاركت «صناع الخير» من خلال حالتين استعرضا تجربتهم أمام الرئيس، منها السيدة القروية «داليا» من البدرشين، التي قدمت تجربتها في حيازتها على نول مهداة لها، بعد تدريبها على النول لمدة 3 أشهر، ومساعدتها بمدها بالخيوط والأوبار، وتسويق منتجاتها في المعارض المحلية والدولية.

وشاركت «صناع الخير» في تجربة أخرى من تجارب «مراكب الرزق» الصياد سنبل، المواطن المستفيد من مركز شربين في الدقهلية، بعد أن كان يعمل على مراكب الغير، وفي معظم الأيام لا يعمل في ظل أنه يعول أسرة مكونة من 4 أبناء وزوجة، ما جعله في ظروف صعبة بسبب عدم وجود دخل ثابت، إلا أن «صناع الخير» مدته بمركب رزق وشباك وأدوات صيد حديثة وماتور، ليصبح قادرًا على تكسب رزقه من خلال مركبة، ويحافظ على إتمام أولاده لتعليمهم.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إلى أنهم سعداء بهذه التجارب التي حظيت بثناء الرئيس السيسي، خلال مؤتمر التحالف الوطني، فضلا عن تحفيزه لهم خلال وقت الاستراحة.