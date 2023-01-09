امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.. نسبة الحضور 97%

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التعليم بالجيزة امتحانات النقل الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية، من خلال غرفة العمليات بديوان عام المديرية.

امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.. منع الهواتف والساعات

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي أدوا اليوم امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي المتقدمين 212345 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 96%.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد طلاب الصف الخامس المتقدمين 211381 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 97% وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية والخط بإجمالي عدد 190219طالبًا وطالبة وبنسبة حضور 96.1%.

امتحانات نصف العام.. تذليل كافة العقبات

وشدد مدير مديرية التعليم بالجيزة، على عدم دخول الطلاب اللجان دون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والسماعات وشدد على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الامتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.