المحطات الارتوازية تضخ المياه لمواجهة النقص خلال السدة الشتوية بسوهاج

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل، خلال فترة السدة الشتوية، التي تبدأ من 9 يناير حتى 7 فبراير، من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لافتا إلى أن هناك 19 محطة مياه ارتوازية، تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع، وأنه تم تنفيذ سيناريوهات لغلق المحطات المتاثرة، وتشغيل المحطات البديلة، كما أنه تم إجراء الدراسات الهيدروليكية، للقرى المتاثرة بالسدة الشتوية.

تأثر منسوب القرى بسوهاج

وأوضح رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أنه تتاثر بعض المراكز والقرى بمحافظة سوهاج، نظرا لانخفاض منسوب المياه بالترع، ففي مركز سوهاج، تتأثر قرى بلصفورة والصلعا وونينة الشرقية والغربية والمحامدة القبلية، وتكون المياه ضعيفة بالأدوار الأرضية نهارا، وتتأثر الادوار العليا فقط بقرى روافع القصير وادفا وأولاد نصير ونجع النجار.

وفى مركز إخميم، يتاثر حي الكوثر وقرى السلامونى والصوامعة شرق، ونجوع الصوامعة، حيث تضعف الضغوط في الأماكن مرتفعة المنسوب مثل الكوثر والسلمونى ونجوع الصوامعة شرق وتصل المياه للأماكن المرتفعة في الساعات الليلة، وتنقطع أو تضعف نهارا، وتتأثر مناطق الظهير الصحراوي بالاحايوة وقرية الاحايوة شرق ومصنع البوتجاز وقرية الكولا بالادوار المنخفضة بالمناطق مرتفعة المنسوب مثل الظهير الحراوي ونجع مزيد، وتصل المياه للأماكن المتضررة بالساعات الليلية.

وتضعف او تنقطع نهارا، وتتأثر قرية العيساوية شرق بضعف الضغوط في المناطق المرتفعة، وتصل المياه للأماكن المرتفعة في الساعات الليلة، وتتأثر المنطقة الصناعية بالأحايوة، وعلى المصانع تخزين المياه مع إرسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.

تأثر مناطق المياه بسوهاج

وفى مركز جرجا، تتأثر منطقة الابعادية ونجع عبد النبي وقرية مزاتا والشيخ جبر وقرية كوم الصعايدة ونجع الطينة بالأدوار العليا فقط، وتتواجد بالدور الأرضي نهارا، ويتحسن الوضع ليلا، وفي مركز دار السلام تتأثر نجوع مازن شرق في الادوار العليا فقط نهارا وتتواجد ليلا.

ومن الجدير بالذكر، أن مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا، لن تتأثر بالسدة الشتوية، لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة، وأن جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل، مستمرة في العمل بكامل طاقتها.