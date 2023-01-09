مذكرة تفاهم بين بنك مصر والمعهد المصرفي لتطوير رأس المال البشري

وقع محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة «تطوير رأس المال البشري في مجال تكنولوجيا المعلومات»، والتي تستهدف إمداد القطاع المصرفي بالكوادر المؤهلة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ووقت المذكرة بالمقر الرئيسي لبنك مصر، بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة البنك، عاكف المغربي، وحسام عبد الوهاب، ولفيف متميز من قيادات البنك والمعهد المصرفي المصري.

مجال تكنولوجيا المعلومات والحد من المخاطر المتعلقة

وتأتي هذه المبادرة من منطلق الإيمان بأهمية مجال تكنولوجيا المعلومات، والحد من المخاطر المتعلقة بهذا المجال، ووجود ضرورة ملحة لإيجاد سُبل للوفاء بمُتطلبات القطاع المصرفي لتوفير كوادر للعمل بهذا المجال، وتتسق هذه المبادرة مع مبادرة اتحاد بنوك مصر، الهادفة إلى تدريب شباب الخريجين في تخصصات تكنولوجية متعددة.

اختيار أفضل العناصر للانضمام للبرنامج التدريبي

ويتيح المعهد المصرفي المصري الفرصة للمتقدمين في الدورة، تسجيل بيناتهم على منصة المبادرة، والذي سيتم الإعلان عنه من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد المصرفي قريبًا، وعند استيفاء شروط التسجيل واجتياز الاختبارات المؤهلة للبرنامج، يتم اختيار أفضل العناصر للانضمام للبرنامج التدريبي المكثف، والمصمم بعناية بالتعاون بين بنك مصر والمعهد المصرفي المصري، لضمان جودة الخريجين وملائمتهم لمتطلبات سوق العمل.

تطوير وتنمية الموارد البشرية

من جانبه أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقب مراسم التوقيع أنّ البنك يولى أهمية كبرى لتطوير وتنمية الموارد البشرية، إيمانا منه بتهيئة العوامل المساعدة لهم، وتوفير فرص التطور واكتساب مهارات المستقبل، ويبني أفضل المواهب التي يمكنها الحفاظ على قوة القطاع المصرفي المصري من خلال قيادات مستنيرة، وأن رسم وبناء المستقبل يشكل المهمة الأساسية للأجيال الشابة، لافتا إلى أن بنك مصر يولي أهمية قصوى لتطوير كوادره البشرية بشكل مستمر، وتطوير سياسات وبرامج التدريب إيمانا من البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الحاصلين علي التدريب خلال 2022 وصل إلى 17600 موظف في كافة المجالات المهنية والمهارية المطلوبة بإجمالي عدد ساعات تدريبية 382253 ساعه خلال العام.

إطلاق المبادرة استكمالا لمجهودات ومبادرات المعهد

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري عن سعادته بإطلاق أولى دورات المبادرة بالتعاون مع بنك مصر، مُتمنيا التوفيق لكل المتقدمين، كما أشار إلى أن إطلاق هذه المبادرة يُعد استكمالا لمجهودات ومبادرات المعهد المستمرة لتطوير المهارات الفنية والشخصية للشباب في مختلف المجالات، لمواكبة متطلبات القطاع المصرفي في ظل التطور السريع الذى يشهده قطاع الأعمال بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتى على غرار برامج عدة يقدمها المعهد للشباب كبرنامج التدريب من أجل التوظيف وأنشطة المعهد المختلفة لدعم رواد الأعمال ونشر التثقيف المالي.