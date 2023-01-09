مدير أول مدرسة مصرية بميلانو: هدفنا نشر الثقافة وتعليم الطلاب اللغة العربية

قال وليد فوزي، مدير مدرسة نجيب محفوظ بميلانو، والمدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية، إنه جرى اليوم انطلاق بداية الفصل الدراسي الثاني 2022/202، وذلك بعد إجازة امتدت حوالي 20 يوما.

دراسة المنهجين العربي والإيطالي

وأضاف مدير مدرسة نجيب محفوظ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أولياء الأمور قد أعربوا عن سعادتهم بنتيجة الفصل الدراسي الأول، وتمنوا لأبنائهم النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي ككل.

وأشار «فوزي» إلى أن الطالب بمدرسة نجيب محفوظ يدرس المنهجين العربي والإيطالي، ويحصل نهاية العام الدراسي على شهادتين المصرية والإيطالية، وهذا هو برنامج المدرسة الفريد من نوعه.

غرس الثقافة والهوية المصرية في نفوس الطلاب والطالبات

وأوضح مدير مدرسة نجيب محفوظ، أن مدرسة نجيب محفوظ صرح مصري أصيل في مدينة ميلانو بايطاليا بل في أوروبا كلها تأسست عام 2006، وما زالت تؤدي دورها في خدمة أبناء الوطن بمدينة ميلانو والشمال الإيطالي.

وأشار إلى أن المدرسة تقوم بأدوار عدة لربط الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، كما تهدف المدرسة إلى غرس الثقافة والهوية المصرية في نفوس الطلاب والطالبات عبر تعلم اللغة العربية.