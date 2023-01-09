«اتكلم عربي» تنشر منشورا جديدا لأبناء المصريين بالخارج للحفاظ على الهوية

مقطع فيديو جديد، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتحقيق الهدف الأساسي من المبادرة الرئاسية، التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، ومن ثم ربطهم بوطنهم الأم.

بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» على موقع «فيسبوك»: «البطاطا من ألذ وأفيد الأكلات اللي بناكلها في مصر في الشتاء، ونفسنا تكون موجودة طول السنة وبتخلى للشتاء طابع مختلف، شاركونا أكلتوا قبل كده من على عربية بطاطا ولا لا».

وأضاف المنشور: «دى عربية البطاطا ودايما بتكون موجودة في شوارع مصر في الشتاء عشان هي أكلة بتدفي».

الأولى تضم أبناء المصريين بالخارج من أعمار 3 إلى 6 سنوات

وجدير بالذكر أن هذا الفيديو يأتي في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر منشورات توضيحية من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

وتعد «اتكلم عربي» من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتتضمن المبادرة الرئاسية 3 مراحل، الأولى تضم أبناء المصريين بالخارج من أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية تستهدف أبناء المصريين بالخارج، من أعمار 6 إلى 12 عاما، والمرحلة الثالثة تستهدف الأعمار من 12 إلى 18 عاما من أبناء المصريين بالخارج.