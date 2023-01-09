«مستثمرو السياحة»: نسب إشغال فنادق الغردقة وصلت لـ55%.. والألمان الأكثر تواجدا

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر،إن نسب إشغال فنادق الغردقة حاليا تتراوح ما بين 50 إلى 55%، موضحا أن تلك النسبة تبدو طبيعية بعد انتهاء فترة إجازات الكريسماس ورأس السنة.

ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى الغردقة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال ستبدأ في الارتفاع التدريجي بداية من إجازات منتصف العام الدراسي خلال الـ10أيام الأخيرة من الشهر الجاري إلى أن تصل إلى أعلى معدل لها خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك خلال شهر مارس المقبل بسبب عيد الربيع.

وأشار إلى أن ألمانيا ما زالت هي الدولة الأكثر إرسالا للسياح إلى المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر، لاسيما الغردقة، مشيرا إلى أن السياح الألمان كانوا أكثر السياح الذين زاروا مصر خلال العام الماضي.

زيادة في أعداد السياح خلال العام الجاري

وأشار إلى أن كل المؤشرات الحالية لنسبة الحجوزات تؤكد أن عام 2023 سيشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر بالمقارنة بالأعوام الـ3 الماضية، وذلك بسبب التعاقدات التي أبرمتها وكالات السياحة الأجنبية مع الفنادق وشركات السياحة المصرية لتسيير رحلات إلى المدن السياحية المصرية خلال هذا العام.

يشار إلى أن غالبية فنادق الغردقة بدأت فى تقديم عروض سعرية مميزة لجذب المواطنين المصريين، للتواجد بها خلال إجازات منتصف العام الدراسي.