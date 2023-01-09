طلب إحاطة في البرلمان بشأن نبش صناديق القمامة.. يهدد صحة المواطنين

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، إلى رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة، بشأن عدم قيام الوزارة بمواجهة ظاهرة تفشي قيام مربي الأغنام بنبش صناديق القمامة المعدة من قبل الوحدات المحلية في الشوارع على مستوى الجمهورية، وبأسيوط بصفة خاصة.

نبش صناديق القمامة

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يتم استغلال القمامة من قبل بعض المواطنين كغذاء للحيوانات والمواشي بما يؤثر على التغذية السليمة لتلك الماشية، وبما يؤثر سلبا ويعكس أضرارا خطيرة تهدد صحة المواطنين، فضلا عن قيام البعض بحرق المتبقي من تلك القمامة، بما يؤثر على الانضباط فيما يخص الصحة العامة للمواطن، ويؤدي إلى تلوث المناخ، التي قامت الدولة مؤخرا ببذل كل الجهود لإنجاز مؤتمر المناخ وتوصيل الرسائل التوعوية إلى العالم أجمع.

وطالب النائب بمناقشة الطلب بالجلسة العامة.