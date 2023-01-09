رئيس جامعة سوهاج يوجه بسرعة بدء أعمال الكنترول لامتحانات نصف العام

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي بكليتي التربية والحقوق، يرافقه كل من الدكتور عماد صموئيل القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور رابح رتيب القائم بأعمال عميد كلية الحقوق، وذلك بمقر الجامعة الجديد.

سرعة بدء أعمال الكنترول

وخلال جولته، أكد «عبد الخالق»، أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانات المادية والخدمات الطبية، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة التي من شأنها تهيئة البيئة المناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء العملية الامتحانية، حيث اطمئن رئيس الجامعة على أعمال الامتحانات بمختلف اللجان بكليتي التربية والحقوق، كما أجرى رئيس الجامعة بعد الحوارات الودية مع الطلاب داخل المدرجات والقاعات للاطمئنان علي مستوى الامتحان ومدي تناسب الأسئلة مع الوقت المتاح للإجابة، مشدداً على ضرورة تواجد أساتذة المواد التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم، إلى جانب التوجيه بسرعة البدء فى أعمال الكنترولات وتطبيق معايير الجودة في عملية التصحيح.

اتخاذ الإجراءت الاحترازية

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الجامعة أتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب والانضباط داخل اللجان، وتوفير كافة إجراءات السلامة والأمان، بما يحقق انسيابية العملية الامتحانية للطلاب وفق الضوابط الوزارية.

طلاب كلية التربية

وأوضح الدكتور عماد صموئيل، أن عدد الطلاب الذي يؤدون الامتحانات بجميع الفرق 11300 طالب وطالبة، موزعين على 69 لجنة امتحانية، حيث أجرى الامتحانات اليوم طلاب الفرقتين الأولى والثالثة، وبلغ عدد طلاب الفرقة الأولى 1800 طالب، لافتاً إلى متابعة سير الامتحانات أول بأول، وحل أي مشكلات أو معوقات قد تواجه الطلاب.

وأشار الدكتور رابح رتيب الي أن عدد طلاب كلية الحقوق الذين يؤدون الامتحانات بلغ 10500 طالب وطالبة، موزعين داخل 240 لجنة امتحانية.