بعد تساقط الثلوج على عدة مدن مصرية.. موجة باردة تستمر حتى نهاية الأسبوع

موجة برد غير معهودة تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، إذ تساقطت الأمطار على العديد من محافظات الجمهورية وشهدت عدة مناطق تساقط الثلوج، مثل منطقة صقر قريش بالقاهرة والعاشر من رمضان والإسكندرية، إلا أن وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، أوضح أن هذا الطقس يعد طبيعيا خلال فصل الشتاء وبالتحديد في شهر يناير الذي يعتبر أكثر شهور السنة انخفاضاً في درجات الحرارة.

تساقط الثلوج لا علاقة له بالتغيرات المناخية

تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على سواحل البلاد الشرقية والغربية بدءاً من السلوم وحتى رفح والعريش، من الظواهر الجوية المصاحبة للطقس الشتوي، وفقاً لخبير الأرصاد، الذي أوضح أن هطول الأمطار الغزيرة يشمل مدن ومحافظات شمال الوجه البحري، وتقل كميات سقوط الأمطار بالقرب وسط وجنوب الوجه البحري، وصولاً إلى القاهرة، نافياً علاقة تساقط الثلوج بالتغيرات المناخية، «ربط الثلوج بالتغيرات المناخية يحتاج دراسات تراكمية لـ70 سنة مضت على الأقل لتحديد صحة العلاقة».

وفي حالة تأثر محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد بمنخفضات متعمقة وقوية على سطح الأرض وتزامن معها منخفضات متعمقة ومصحوبة بتيارات من الهواء شديد البرودة والنفاث في طبقات الجو العليا فوق هذه المناطق، فإنها تؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والبرَد «الثلوج»، التي غالباً ما يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن نشاط الرياح حتى لو كانت متوسطة السرعة فإنها تزيد من الإحساس ببرودة الجو، ويحدث هذا نادراً.

المناطق الساحلية هي الأكثر تأثراً بالأمطار

وتكون سوحل البلاد خلال فصل الشتاء الأكثر تأثراً بالأمطار سواء في كمياتها ومدة سقوطها، إذ تتراوح أحيانا من 3 إلى 4 أيام، ويؤدي هذا الطقس إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وبالنسبة للقاهرة ومحافظات الوجه البحري حتى شمال الصعيد في محافظة المنيا يكون الطقس غائم معظم النهار نظراً لتكاثر السحب.

وأوضح خبير الأرصاد والتحاليل الجوية أن هذا الطقس الذي نتأثر به منذ أمس، من المنتظر أن يستمر حتى نهاية الأسبوع على المدن الساحلية وشمال وجنوب سيناء، مع كميات أمطار أقل نسبياً.

وحذر «سعودي» من شدة برودة الطقس ليلاً والآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة على الطرق السريعة، والشبورة المائية الكثيفة التي تظهر بعد هدوء الرياح اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح.