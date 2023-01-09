المدير التنفيذي للهلال الأحمر: نوفر الخدمات والتدخلات الطبية بمعرض «بيت العرب»

أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، تواجد الفريق بمعرض «بيت العرب» لتوفير الخدمات والتدخلات الطبية على مدار اليوم، مكون من طبيب ومسئول تمريض ومتطوعين مدربين على الإسعافات الأولية بأعلى مستوى، لتأمين العارضين والزوار والاستعداد لأي حالة طارئة.

خيمة الهلال الأحمر

وأوضح الناظر أن خيمة الهلال الأحمر بالمعرض مجهزة بكل المعدات الطبية والأدوية، إضافة إلى أنه جرى توفير المعدات الحركية لذوي الإعاقة للتمكن من المشاركة بفعاليات المعرض من الكراسي المتحركة وغيرها.

وأشار إلى أن أعضاء الفريق يقومون بتوزيع أدوات الوقاية والتعقيم من المطهرات والماسكات على رواد المعرض، إضافة إلى أنه من خلال التعاون والتنسيق مع برنامج وعي، يجرى تعريف الزائرين بالطرق الصحية للوقاية من الأمراض إلى جانب الرسائل والأنشطة التوعوية لبرنامج وعي.

المعرض على مساحة 4 آلاف متر

ومن المقرر أن يستمر المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتى الأربعاء 11 يناير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء.

ويشهد مشاركة 13 دولة عربية، متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتبلغ عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة، موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.