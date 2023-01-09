«مصر الخير» تشيد بالدعم اللامحدود من الرئيس السيسي للعمل الأهلي

أشادت مؤسسة «مصر الخير» بالدعم اللامحدود للعمل الأهلي الذي يوجه به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتخصيص عام للمجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي في يوم الأسرة المصرية، في مارس الماضي، والذي كان له دورًا كبيرًا في إثراء العمل الأهلي والذي يعتبر فرصة للتشارك بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

كما ثمن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير» تأكيدات الرئيس بأهمية العمل الأهلي في مصر ودوره خلال حضوره المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي، ودور الرئيس في نجاح أنشطة التحالف، معربًا عن شكر المؤسسة لفخامته على كل ما من شأنه خدمة المجتمع إيماناً منه بأهمية العمل الأهلي في تنمية الوطن والمواطن، حيث حرص منذ توليه المسئولية على أن ينتصر للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشار جمعة في بيان لمؤسسة «مصر الخير» إلى أنّ المؤسسة من أوائل مؤسسات المجتمع المدني التي إنضمت للتحالف في مبادراته المختلفة بما تملكه من خبرات العمل الأهلي، حيث يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي هو التحالف الأول من نوعه على مستوى مصر بما يضمه من كيانات كبيرة كالاتحاد العام للجمعيات وكل الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة التأثير الواضح والتجارب الناجحة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كل ربوع مصر.

وأكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنّ التحافل الوطنى للعمل الأهلي والتنموي استطاع توحيد جهود الجمعيات الأهلية ووضع قاعدة بيانات موحدة وأكثر دقة يتم من خلالها تنفيذ الخدمات الاستراتيجية لكيانات المجتمع المدنى أعضاء التحالف في المناطق الأكثر استحقاقا.

ومن جانبه قال السيد محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، إنّ مصر الخير شاركت مع التحالف الوطني للعمل الأهلي في جهوده لتسيير 16 قافلة تحت شعار «ستر وعافية» إلى 10 محافظات هي سوهاج والقليوبية والجيزة وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية وأسوان والأقصر والغربية؛ لخدمة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية والتي قامت مؤسسة مصر الخير خلالها بالمشاركة بتوزيع عدد 4600 وجبة ساخنة، و500 كرتونة مواد غذائية، و750 بطانية بالإضافة لتسيير قوافل طبية لذوي الإعاقة.

وأشار إلى توقيع بروتوكول التعاون تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نهاية ديسمبر الماضي بين المؤسسة ومستشفى شفاء الأورمان خير دليل على تعاون كافة منظمات المجتمع المدني بأسلوب منظم ومدروس وهو ما يعتبر من أهم نجاحات التحالف الوطني، ويهدف البرتوكول إلى تقديم الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام للمستفيدين أو المحولين من مؤسسة «مصر الخير».

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن التحالف الوطني للعمل الأهلى منذ نشأته، وأضاف الكثير للمؤسسات والجمعيات في مصر ونتوقع توهج أداء منظمات المجتمع المدني، خلال السنوات المقبلة، في ظل اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لدور المجتمع المدني وتوجيههم لبذل أقصى خلال عام 2023، هو ما يضع علينا جميعا مسؤولية كبيرة؛ للوفاء بحجم الالتزامات العديدة تجاه المستحقين في كل ربوع مصر.