مصير الدولفين طيبة وتطورات حالته الصحية.. هل يغادر شواطئ الغردقة؟

كشف الفريق الطبي المعالج لحالة دولفين الغردقة المريض، المعروف باسم الدولفين طيبة، الذي يخضع للعلاج من إصابة بالزعنفة الخلفية ويعاني من حالة إعياء وإرهاق شديدة، أن مصيره سيتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ من المقرر إعادته إلى مياه البحر بمدينة الغردقة مرة أخرى، عقب اكتمال شفاؤه، إذ استقرت حالته وتجاوب للعلاج، بعد وضعه في دولفيناريا، تحت إشراف فريق من معهد علوم البحار بالغردقة.

آخر تطورات حالة الدولفين طيبة

قال الدكتور محمود معاطي مسؤول الفريق الطبي المعالج لحالة الدولفين طيبة في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن الدولفين استجاب للعلاج، حيث تم وضعه في دولفيناريا، منذ بضعة أيام، وخضع لبرنامج علاجي وغذائي، حتى تحسنت حالته، وأتم الشفاء من الإصابات التي لحقت به، وأصبح جاهزا الآن، للعودة إلى مياه البحر مرة أخرى، وممارسة حياته بشكل طبيعي.

النقل إلى مياه البحر مجددا

أشار الدكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار بالغردقة والمشرف على فريق المعالج لـ دولفين طيبة، بأن الفريق الطبي المعالج الدكتور محمود معاطي، والدكتورة نهلة حسام الدين محمد، بذلوا جهدا كبيرا في إنقاذ الدولفين من الإصابات التي لحقت به في أماكن متفرقة، وإصابة كبيرة بالزعنفة الخلفية، التي يرجح أن تكون عضة قرش، بالإضافة إلى تمام الشفاء من حالة الإعياء.

وأضاف دار، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر نقل الدولفين من الدولفيناريا التي تعالج فيها إلى مياه البحر مرة أخرى، بالتنسيق مع محميات البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر.

قصة الدولفين طيبة

قصة الدولفين طيبة، بدأت عندما فاجأ السائحين والمصطافين بخروجه إلى الشاطئ، مصابا وفي حالة إعياء شديدة، طلبا للعلاج، وتبين أنه أنثى طولها حوالي مترين، ووزنها 110 كيلو جرام، وبه عدة إصابات متفرقة، وإصابة شديدة بالزعنفة الخلفية، ويرجح أنها عضة قرش صغير، وبدأ أطباء معهد علوم البحار بالغردقة خطة علاجه، بإعطائه الأدوية والمضادات الحيوية، ونقله إلى دولفيناريا للعلاج والاستجمام.