تعرف على الحالة الصحية للفنان جورج وسوف بعد دفن نجله وديع

تحسنت حالة الفنان السوري جورج وسوف، خلال الساعات الماضية، بعد أن وارى جسد نجله الأكبر وديع الثرى، ودفن في مقابر أسرة وسوف في مدينة الكفرون السورية.

وديع جورج وسوف دفن في بلدة كفرون السورية

وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أنّ وسوف حالته تحسنت بعض الشيء لقدرته على النوم عدة ساعات، بعد أن دفن نجله بعد أن واصل يومين دون نوم حتى أن تم الدفن، مشيرة إلى أن وسوف أخذ العزاء اليوم في ثاني أيام العزاء في بيروت بنفسه، برفقة عدد من أقاربه وأولاده حاتم وجورج جونيور.

جورج وسوف تحسنت صحته

وأكد أنّ الجثمان استقبله عدد كبير من محبي وأهل جورج وسوف، في البلدة الصغيرة بالهتاف والمفرقعات والزغاريد والهتاف بـ أبو وديع، وحرص الجميع على تقديم العزاء لـ وسوف وأولاده حاتم وجورج.

وجه الفنان جورج وسوف، رجاء لكل من حضر جنازة نجله وديع، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضية، ذلك من خلال فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».