تفاصيل ضبط 5 طلاب حاولوا اقتحام أكاديمية تعليمية وهمية في البساتين

تمكن رجال الشرطة بالقاهرة، من القبض على 5 طلاب اقتحموا أكاديمية تعليمية، بعد القبض على صاحبها، بتهمة النصب في البساتين.

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد تجمع عدد من الطلاب داخل أكاديمية شهيرة بمنطقة حدائق المعادى بالبساتين، وبانتقال رجال الشرطة تبين محاولة عدد منهم اقتحامها بعد القبض على صاحبها بتهمة النصب.

وكان قد ورد بلاغ إلى رجال الشرطة من عدد من أولياء أمور طلبة إحدى الأكاديميات الكائنة بمنطقة المعادى بدائرة القسم بتضررهم من مسئولي إدارة الأكاديمية لعلمهم من الجهات المختصة بصدور قرار بغلقها لكونها كيان وهمي، بالإضافة إلى إدعاء مسئوليها منح طلابها الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شهادات معتمدة من إحدى الجامعات الحكومية في عدة مجالات.

وعقب استدعاء مدير الأكاديمية المشار إليها قرر بأنه جرى تأسيس الأكاديمية عام 2021، وفقا لسجل تجاري مدون به الغرض من التأسيس (إقامة وتشغيل مركز إعداد وتدريب للموارد البشرية، إنشاء مركز مخصص لتدريب الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم خدمات ترجمة وتعليم لغات وإقامة وتشغيل الفنادق).

وأضاف أن الأكاديمية تقدم دورات تدريبية في المجالات المذكورة فقط بمدة دراسة عامين، وأنه سيقوم باتخاذ إجراءات اعتمادها من الجهات المختصة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.