جهود مكثفة لرجال الشرطة لمساعدة المواطنين في مواجهة الطقس السيئ

قام رجال الشرطة بمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتسيير حركة المرور، وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والهادف إلى تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، ولا سيما في المواقف الطارئة.

نشر جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة

ونشرت أجهزة وزارة الداخلية، جميع التجهيزات اللوجستية اللازمة لمواجهة آثار الطقس السيئ، وأبرزها: سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق.

إزالة تجمعات المياه

كما قامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة في إزالة تجمعات المياه، وتم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار الأمطار.

وكان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين في الوصول إلى منازلهم سالمين؛ الأمر الذي لاقى استحسانا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.