ضبط لحوم فاسدة خلال حملات للطب البيطري بالمنيا

واصلت مديرية الطب البيطري في المنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على محال الجزارة والأسواق، وعلى أماكن عرض وبيع اللحوم بالمنافذ العامة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر

أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، انه خلال الحملات تم تحرير 33 مخالفة بإجمالي 169.75 كجم، منها 29 مخالفه لحوم صالحة بإجمالي 147.750 كجم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير 4 مخالفات بإجمالي 22 كجم للحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي.

تنظيم 15 حملة بجميع المراكز

وأشار مدير المديرية، إلى أنه تم تنظيم 15 حملة بجميع المراكز بالتنسيق مع قسم التفتيش على اللحوم، لرصد كل المخالفات والتحفظ عليها، مع ارسال عينات الي المعامل المختصة، للتأكد من مدي صلاحية اللحوم المعروضة، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتابعت وزارة التنمية المحلية الإجراءات التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق، وفقا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتى أسفرت عن ضبط 35 ألف مخالفة خلال الحملات على الأسواق والمخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الاسعار، أو البيع بأسعار أزيد، أو عدم بيان الصلاحية على المنتجات، أو أن المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغيرها من المخالفات.

وكانت محافظة المنيا، أعلنت اليوم عن افتتاح معرض «أهلا رمضان»، لعرض السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مخفضة لجميع فئات المواطنين في مركز ملوي بجنوب المحافظة، ضمن جهود المحافظة للعمل علي ضبط الأسعار.