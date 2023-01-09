ضبط شقيقين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام شقيقين «لهما معلومات جنائية»، يقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، ويتخذان من محل سكنهما مسرحا لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالورشة المشار إليها، وبداخلها «11 فرد محلي- طبنجة صوت معدلة- عدد من طلقات خرطوش- مبلغ مالي- الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأسلحة - هاتف محمول».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.