ضبط 35 ألف مخالفة في حملات على أسواق ومخابز خلال عام بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، ضبط 35 ألف و285 مخالفة متنوعة، في عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة، المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين، التي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، على مدار عام 2022 الماضي، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

تحرير مخالفات خبز ناقص الوزن

أوضح تقرير مديرية التموين، أن الحملات أسفرت عن تحریر 28 ألف و898 مخالفة في مجال متابعة المخابز البلدية منها 8342 انتاج خبز ناقص الوزن، و3239 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و724مخالفة توقف دون عذر، و626 تصرف وتجميع، و746 عدم وجود سجلات و15221مخالفة أخرى.

متابعة الأسعار والأسواق

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه في مجال متابعة الأسعار والأسواق، تم تحرير 6387 مخالفة منها 1240 لعدم إعلان عن أسعار، 109 للبيع بأسعار أزيد، و235 بدون صلاحية، و217 بدون ترخيص و43 مخالفات اسطوانات و461 لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية و1108 قانون (113) و701 لتجار تموينين وتحرير71 مخالفة مواد بترولية و62 غش تجاري، و2140 مخالفات أخرى.