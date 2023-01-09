أخبار البورصة المصرية.. 2.3 مليار جنيه مكاسب سوقية في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تباين، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.59% عند مستوى 16096.87 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.28%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2883.63 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4331.06 نقطة بتراجع نسبته 0.85%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 0.06%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على تراجع بنسبة 0.06%، ليغلق عند 2770.94 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.8 مليار جنيه، من خلال التداول على 999.9 مليون سهم، وتنفيذ 91.360 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 205 سهمًا، إذ ارتفع 38 سهمًا، وانخفض 117 سهم، فيما استقر 50 سهمًا.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.035 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 2.3 مليار جنيه.

تعاملات المستثمرين

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين إلى الشراء بجسلة اليوم، مسجلين صافي بلغ نحو 70.87 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافي بيع بلغ 118.33 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء، مسجلين صافي شراء بلغ 47.46 مليون جنيه.