البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 14 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

شهد منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين في البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا للمؤشرات، محققة مكاسب سوقية تجاوزت الـ14 مليار جنيه، وسط توقعات باتجاه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نحو مستوى مقاومة 16400 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 30» يرتفع 1.6%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في بداية التعاملات بنسبة 0.33% إلى مستوى 16400 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.5% عند مستوى 2936.04 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.02%

كما صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.02%، مع بداية التعاملات عند مستوى 4412.98 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.53% عند مستوى 2815.23 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 439.9 مليون سهم عبر تنفيذ 40.420 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 14 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في منتصف تعاملات الجلسة 14 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 1.04 تريليون جنيه.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 16000 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 16400 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.