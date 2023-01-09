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كشف ملابسات صورة تظهر شخص بحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخائر

كتب:

محمد بركات
05:51 م | الإثنين 09 يناير 2023
حبس _ صورة أرشيفية

حبس _ صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  يظهر خلاله صورة لأحد الأشخاص وبحوزته أسلحة نارية وذخائر.

بالفحص واستخدام أحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد الشخص المعنى بالمنشور، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بمديرية أمن الفيوم، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا متنوعة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، جرى استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة أطسا، وبحوزته 2 بندقية خرطوش، 2 فرد محلي الصنع، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، عدد من طلقات الصوت، هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات