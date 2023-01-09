براءة شاب من اتهامه باختطاف طفلة والتعدي عليها في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، ببراءة محمد.خ.ر.س، 23 سنة، من اتهامه باختطاف طفلة، والتعدي عليها بالقوة، في القضية رقم 18948 جنايات مركز شرطة سنورس لسنة 2022، والمقيدة برقم 2062 لسنة 2022 كلي الفيوم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم إبراهيم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، ومحمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وعمرو محمد سالم، ووكيل نيابة إسلام خالد، وأمانة سر ناصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

خطف طفلة بطريقة التحيل

واتهمت النيابة العامة، المتهم بخطف المجني عليها الطفلة «مريم. أ. ق. م»، 12 سنة، بطريق التحيل إلى منزله، واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، أنّه بذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر بالقوة، وذلك بأن قام بتقييد حركتها، واستطالت يده موطن عفتها على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك في 25 سبتمبر المُنقضي.

استدرج الطفلة واعتدى عليها

وكشفت التحريات، أنّ المتهم استدرج الطفلة إلى المنزل، طالبًا منها الحضور لزوجة شقيقه «أميرة»، وما أن ذهبت الطفلة برفقته اصطحبها إلى غرفة نومه بالقوة، وتعدى عليها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وخشيت الطفلة من إبلاغ والدها فأخبرت ابنة عمها "حبيبة" التي أخبرت عمها بما حدث مع ابنته وتوجهوا لتحرير محضر بالواقعة.

إخطار نجدة الطفل والطفولة والأمومة

وجرى اخطار شرطة نجدة الطفل بالواقعة، كما تم إخطار لجنة الأمومة والطفولة، لفحص الحالة الاجتماعية والنفسية للمجني عليها، وإتخاذ كافة الإجراءات المتبعة حيالها، وإعداد تقرير يعرض علينا فور الانتهاء منه.

الطب الشرعي يكشف عذريتها

وجرى إحالة الطفلة إلى الطب الشرعي الذي فحص الطفلة، وأفاد عذريتها، وعدم وجود آثار تعدي عليها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهم لمحكمة الجنايات التي تولت محاكمته على مدار عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم ببراءة المتهم.