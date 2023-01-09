مستفيدة من مشروعات التحالف الوطني: سعيدة بعرض تجربتي أمام الرئيس.. ونجاحي وصل للعالم

قالت رضا، إحدى المستفيدات من مشروعات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنها بدأت مشروعها «عايشين بخيرها» الذي وفر صناديق إدخار، لافتة إلى أنها و10 سيدات أخريات استأجرن فدانا زراعيا من المشروع وقمن بزراعته.

نجاح المشروع

وتابعت السيدة رضا في مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة: «مشروعنا نجح ومنتجاتنا جودتها عالية، ولكن التجار عرضوا أسعارا أقل من الأسعار الحقيقية ورفضنا البيع لهم وتوجهنا للمصانع لبيع منتجاتنا واستفادنا بفارق السعر، وخدنا تقاوي بشكل أكتر وزودنا المساحة لـ 2 فدان ونصف من أجل زيادة الإنتاجية».

نجاح المرحلة الأولى

وأشارت إلى أن السيدات الأخريات انضموا إلينا بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروعهن، متابعة: «النجاح شجعنا نوسع من المساحات اللي بنزرعها ونحقق إنتاجية أعلى، وسعيدة بعرضي لتجربتنا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وحسيت أن نجاحي وصل للعالم وكل الناس هتعمل زي اللي بعمله ونشجع بعض ونقدم الخير لبلدنا».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام ا الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.