أمطار الخير في السعودية تحول الجبال إلى اللون الأخضر.. «فيديو وصور»

اكتست أغلب مناطق المملكة العربية السعودية، باللون الأخضر بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدت المملكة على مدار الأيام الماضية.

وتشهد المملكة العربية السعودية سقوط أمطار غزيرة، تحولت إلى سيول في بعض المناطق، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى العاشر من يونيو الجاري وفقا لتوقعات مركز الأرصاد الوطني السعودي.

سقوط أمطار رعدية غزيرة

وشهدت بعض مناطق المملكة العربية السعودية سقوط أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة اليوم، وعن طقس اليوم أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن توقعات الطقس اليوم تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على عدة مناطق في المملكة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن المناطق التي تشهد سقوط أمطار اليوم هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة الشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف، مشيرا إلى أن الرؤية الأفقية تتأثر بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف وسط توافر فرص لسقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وشهدت مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية اليوم منذ ساعات الصباح الأولى، أجواء ضبابية أدت إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية بالمنطقة مع انخفاض درجات الحرارة ومستوى الرؤية، وذلك بعد الأمطار التي هطلت أمس على المنطقة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

وأضفى الضباب جمالاً على طبيعة المكان في مدينة عرعر، ودعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة المسافرين على طريق الشمال الدولي مع أهمية استخدام الأنوار التحذيرية.

كما هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة أملج، وهطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، على محافظة رفحاء، وعدداً من المراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.